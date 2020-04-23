Кемерово, 23 апреля, 2020, 21:53 — ИА Регнум. Более ста жилых домов и построек было уничтожено за последние сутки огнём в результате природных пожаров в России. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба МЧС РФ.

61.mchs.gov.ru Тушение пожара

Основной причиной природных пожаров стали неконтролируемые палы сухой травы, а распространению пламени способствовала аномальная для Западной Сибири в это время года тёплая погода и сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Самая сложная обстановка сложилась в Кемеровской и Новосибирской областях. В Кемеровской области пострадали от пожара пять населённых пунктов, где сгорели 40 частных жилых домов, дачные дома и фельдшерско-акушерский пункт. В Новосибирской области пострадал один населённый пункт, но в нём сгорели 50 дачных домов и хозпостроек. Борьба с пожаром в регионе продолжается, к ней подключили пожарный поезд.

Также зарегистрированы пожары в Иркутской и Тверской областях. В селе под Иркутском сгорели несколько гаражей и хозпостроек, а в Тверской области в селе Людкино сгорели семь дачных построек и один частный жилой дом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном природном пожаре, который удалось локализовать в подмосковной Балашихе.