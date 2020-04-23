Кострома, 23 апреля, 2020, 19:03 — ИА Регнум. Костромская область занимает последнее место среди регионов ЦФО по использованию застройщиками эскроу-счетов, страхующих дольщиков от потерь при вложении в недвижимость. Об этом сообщает региональное отделение «Банка России».

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На начало марта 2020 года в Костромском регионе было открыто лишь два таких счета, сумма кредитных договоров составила 76,3 миллиона рублей. Для сравнения, в Ярославской области открыт 161 эскроу-счет, в Ивановской — 81.

По мнению генерального директора риэлтерской компании «Этажи-Кострома» Андрея Кузьмина, часть проблемы кроется в неготовности региональных банков работать с проектным финансированием.

«Говорить о нелюбви костромских застройщиков к эскроу серьезно нельзя. Думаю, что костромские представительства банков сами пока не готовы работать с проектным финансированием. Система не доработана — не прояснены некоторые требования и составы документов, локальные нормативные правовые акты. Документы на кредитных комитетах в центральных офисах банков рассматриваются месяцами. Думаю, в нашей области пока просто не научились работать с этим видом финансирования», — отметил эксперт.

Напомним, с 1 июля 2019 года российские строительные компании могут привлекать деньги дольщиков только через счета специальные счета для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом — эскроу. Застройщик не может получить деньги покупателей, пока не достроит объект, банк выступает независимым посредником и следит за выполнением условий договора.