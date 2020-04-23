Кострома, 23 апреля, 2020, 18:55 — ИА Регнум. В Костромской области количество несчастных случаев на производстве снизилось на 9% — сообщает «Костромастат». Данные приведены за 2019 год в сравнении с 2018 годом.

Фрагмент советского плаката по технике безопасности

В целом, в прошлом году на костромских предприятиях пострадало 99 человек, двое из них погибли. По информации статистиков, чаще всего на работе травмируются специалисты обрабатывающих производств.

«Среди причин травматизма в 2019 году превалируют неудовлетворительная организация производства работ и воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей», — пояснили статистики.

Вместе с тем, доля женщин, занятых на опасной работе в области значительно меньше, чем доля мужчин. Она составляет 26 процентов против 46 процентов от общей численности работников соответствующего гендера. При этом, 39% работников сельского и лесного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и связи в регионе по итогам 2019 года трудились во «вредных» условиях. Работники страдали от шума, ультразвука и воздействия химических веществ на организм.