В Костромской области тестируют возможности системы электронных пропусков
Кострома, 23 апреля, 2020, 18:53 — ИА Регнум. В Костромской области федеральную систему выдачи электронных пропусков хотят использовать для контроля приезжих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации региона. Возможность приспособления цифровой платформы для этих целей сейчас тестирует Управление цифрового развития администрации Костромской области.
Отвечая на вопрос журналистов по поводу внедрения системы, 23 апреля губернатор Сергей Ситников отметил, что не видит необходимости в цифровом контроле непосредственно за костромичами. Речь идет о гостях региона.
Сейчас на территории области зафиксировано 104 случая заражения новым коронавирусом. В числе основных источников распространения инфекции власти называют вахтовиков, которые возвращаются на малую родину после работы в Москве.