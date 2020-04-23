Кострома, 23 апреля, 2020, 18:53 — ИА Регнум. В Костромской области федеральную систему выдачи электронных пропусков хотят использовать для контроля приезжих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации региона. Возможность приспособления цифровой платформы для этих целей сейчас тестирует Управление цифрового развития администрации Костромской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка цифрового пропуска

Отвечая на вопрос журналистов по поводу внедрения системы, 23 апреля губернатор Сергей Ситников отметил, что не видит необходимости в цифровом контроле непосредственно за костромичами. Речь идет о гостях региона.

«Мы хотели бы видеть в этой системе тех, кто прибывает к нам. И те посты, которые сегодня стоят, которые выдают, в том числе, рекомендации по выходу на карантинные мероприятия прибывающим из других регионов, которые имеют большую степень поражения вирусом — чтобы мы могли все это видеть, все это наблюдать. Плюс этой системы заключается в том, что она позволяет видеть прибывающих из других регионов. В отношении костромичей я необходимости не вижу, поскольку у нас очень низкая плотность населения. И второе — чтобы обеспечить технологическую работу этой системы, требуются просто огромные финансовые средства. Мы не внедряем, но видеть тех, кто к нам прибывает, мы бы очень хотели», — сказал Ситников.

Сейчас на территории области зафиксировано 104 случая заражения новым коронавирусом. В числе основных источников распространения инфекции власти называют вахтовиков, которые возвращаются на малую родину после работы в Москве.