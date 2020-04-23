Тамбов, 23 апреля, 2020, 18:38 — ИА Регнум. Аэропорт «Тамбов» (Донское) включен в перечень аэропортов федерального значения. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Rusline.aero Самолет авиакомпании «РусЛайн»

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин неоднократно подчеркивал важность развития авиасообщения с другими регионами. Инициатором обращений в правительство России с просьбой о включении аэропорта «Тамбов» (Донское) в перечень аэропортов федерального значения выступила администрация Тамбовской области.

Благодаря федеральному статусу, аэропорт «Тамбов» получит дополнительные возможности для развития авиаперевозок, в частности, сможет участвовать в программах развития объектов инфраструктуры воздушного транспорта и претендовать на получение федеральных субсидий. В настоящее время решается вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса и взлетно-посадочной полосы, что позволит принимать суда более высокого класса и соответственно расширить географию полетов.

Аэропорт «Тамбов» (Донское) в настоящее время принимает самолеты из Краснодара и Екатеринбурга. Из-за ограничений, вызванных угрозой распространения коронавируса, временно приостановлены полеты в Санкт-Петербург. В случае снятия ограничений летом будут возобновлены полеты в Сочи и Симферополь.