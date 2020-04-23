Ярославль, 23 апреля, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Ярославские власти пока не могут назвать конкретных сроков введения в регионе пропускной системы. Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин на заседании облдумы 23 апреля ответил на вопросы депутатов. Из ответов видно, что чиновники пока сами не понимают, как будет работать пропускная система. Понятно одно — призывы к добровольной самоизоляции фактически не действуют.

Правительство Ярославской области

«Ситуация, сложившаяся сегодня по увеличению количества заболевших, по нахождению жителей вне изоляции, говорит о необходимости ужесточения этих мер», — сказал заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.

Чиновники намерены сначала протестировать систему, потом объяснить все жителям, и только затем вводить электронные пропуска. Заметно, что негативная реакция ярославцев весьма волнует власти. Шабалин то говорил о необходимости изоляции, то о том, что пропуска вводятся «не для того, чтобы каким-то макаром удержать людей дома».

Власти полагают, что возобновление работы предприятий не влияет на развитие эпидемии, так как там люди находятся под постоянным контролем. Понять эту логику — сначала смягчения мер, а потом ужесточения, не может и ряд депутатов. Шабалин сказал, что меры принимаются в зависимости от текущей ситуации.

«Мы заранее заявили: мы работаем, но, если ситуация будет ухудшаться, мы придем к более жестким мерам. По наказаниям — да, будем подходить и к этому. Это не просто так, чтобы напугать словесно и забыть про это. Соизмеримость наказания будет, и строгость будет», — сказал заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.

Шабалин сказал, что сначала ярославцев будут предупреждать, и только потом штрафовать. Пополнять бюджет за счет штрафов власти не намерены.

Большие сомнения у депутатов вызвало начало дачного сезона. Народные избранники уверены — удержать людей от дач не поможет никакой режим, а массовый выезд за город при введении пропусков может вызвать хаос и неразбериху. И новые случаи заражения, если общественного транспорта будет не хватать.

Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов причин для пессимизма не видит.

«То, что подразумевается под введением пропусков, в Москве ведь тоже сделано: если тебе определили режим самоизоляции, тебя контролируют жестко. Если ты работаешь, то ты должен ездить на работу и с работы, а не болтаться по всему городу. Если тебе надо выехать за город, пожалуйста, бери разовый пропуск, уезжай туда и обратно», — сказал Алексей Константинов.

Пока неясна и география пропускного режима в Ярославской области. Очевидно, что вводить пропуска для передвижения по деревне с двумя жителями бессмысленно. Ясно и то, что полиция физически не сможет контролировать даже весь областной центр — ресурсы московской и ярославской полиции несоизмеримы. Видимо, введение системы, как и в столице, будет вестись методом проб и ошибок, которых ярославские власти очень хотят избежать.