Новосибирск, 23 апреля, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал жителей региона при первых признаках ОРВИ оставаться дома.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

«Уважаемые новосибирцы! Прошу вас очень внимательно относиться к своему здоровью! Понимаю, что сибиряки — люди крепкие. Мы все привыкли переносить лёгкое недомогание на ногах. Но только не в этот период! При малейших признаках заболевания оставайтесь дома, предупредите своих работодателей, не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом», — подчеркнул Травников.

Глава региона попросил новосибирцев к любому ОРВИ относиться «как к потенциальному коронавирусу».

«Вам сделают тест на выявление инфекции, установят медицинское наблюдение. Скорее всего, результаты теста будут отрицательными, все обойдётся! Но, тем не менее, осторожность не помешает», — отметил губернатор.

Ранее, 13 апреля, губернатор Новосибирской области поручил усилить работу по выявлению и лечению ОРВИ.