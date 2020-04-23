Калуга, 23 апреля, 2020, 19:25 — ИА Регнум. Волонтёры-энергетики «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» активно включились в реализацию социального проекта помощи одиноким пенсионерам и ветеранам — бывшим сотрудникам производства. Для пожилых была организована работа горячей линии, по которой принимаются обращения. Об этом 23 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе энергокомпании.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Волонтёры «Калугаэнерго» помогают самоизолированным коллегам-ветеранам

Добровольцы по собственной инициативе начали посещать пожилых коллег. Одним из первых стал участник Великой Отечественной войны Михаил Иванович Васин. Много лет он работал электромонтером по эксплуатации электросчетчиков на предприятии. Волонтёры передали ветерану продуктовый набор из овощей, фруктов и круп. Активисты посетили ветерана Нину Петровну Якушеву, которая уже несколько лет из-за проблем со здоровьем не выходит из дома, мастера службы линий электропередачи Виктора Никифоровича Трошина и других. Волонтёры помогают пожилым самоизолированным коллегам приобрести лекарства и оплатить коммунальные услуги. При этом добровольцы строго соблюдают меры профилактики: используют маски и обрабатывают руки антисептическими средствами. Каждому ветерану предприятия вручается памятка с контактными телефонами, по которым всегда можно обратиться за помощью.

«Очень важно поддержать наших ветеранов в такой ситуации. Многие из этих людей долгие годы трудились на предприятии, помогали области восстанавливать отрасль в послевоенные годы, развивали энергохозяйство региона в мирное время. Сегодня мы заботимся о них и стараемся оказать им необходимую поддержку», — заявил исполняющий обязанности директора «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Владислав Острик.