Калуга, 23 апреля, 2020, 15:58 — ИА Регнум. На 1 апреля 2020 года просроченная задолженность по заработной плате в Калужской области составила 32 млн 259 тыс. рублей и по сравнению с 1 марта увеличилась на 4 млн 258 тыс. рублей (15,2%). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию начальника отдела Калугастата Ольгу Морозову.

regnum Деньги

Долги по заработной плате сложились в Кировском муниципальном районе (42,7% от общей суммы задолженности) и в городском округе «Город Калуга» (57,3%). Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, на 1 апреля составляла 203 человека.

«Задолженность по заработной плате складывалась из-за недовыплат из собственных средств организаций и наблюдалась в организациях обрабатывающих видов деятельности, — сказала представитель Калугастата.