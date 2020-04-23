Тверь, 23 апреля, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Новая детская поликлиника в микрорайоне «Южный» Твери начала принимать пациентов. 23 апреля в поликлинике побывал губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области посетил новую поликлинику

«Раньше поликлиника была распложена на первом этаже пятиэтажного дома. Было принято решение построить новое учреждение — модернизированное, отвечающее современным требованиям. Сегодня оно уже работает. Пока что в связи с эпидемиологической обстановкой ведется прием только детей с экстренными показаниями, также отрабатываются вызовы врачей на дом. Также планируем в регионе новые поликлиники в Твери, Кимрах и Торжке», — сказал Игорь Руденя по итогам осмотра учреждения.

Строительство трёхэтажного здания площадью более трёх тысяч метров завершили в 2019 году, после получения лицензии начался прием пациентов. Строительство новой поликлиники, в частности, позволило увеличить количество кабинетов участковых педиатров — с трёх до десяти. С перспективой расширения до 14, также увеличен перечень профильных врачей-специалистов. Мощности увеличены до 200 посещений в смену — всего их две.

В поликлинике работают 96 сотрудников — 18 врачей, 16 профильных специалистов, 31 медицинская сестра, 10 регистраторов, 22 человека — младший медицинский персонал. Действуют кабинеты узких специалистов, а также введены кабинеты оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделение физиотерапии, отделение функциональной диагностики, кабинет профилактики (здорового ребенка). В корпусе выделены хирургический блок, рентгенодиагностическое отделение, кабинеты развивающих игр, игровые комнаты и помещения для кормления малышей. Здание оборудовано двумя пассажирскими лифтами, адаптированными для перевозки маломобильных людей. Новое здание полностью отвечает принципам «бережливой поликлиники».

В связи с эпидемиологической ситуацией для детей с признаками инфекционных заболеваний создан фильтр-бокс с отдельным входом, усилена дезинфекция.

На данный момент за поликлиникой закреплены 11,6 тыс. пациентов, записаться можно электронно, а также через терминал в самой поликлинике.

В настоящее время в Тверской области амбулаторно-поликлиническая помощь детям оказывается в 20 детских отделениях и 24 медицинских кабинетах, на селе этим занимаются врачи общей практики. Для дооснащения детских поликлиник в 2019 году приобретено шесть рентгеновских аппаратов и шесть систем эндоскопической визуализации. В 2020 году предусмотрена закупка офтальмологического оборудования для детских поликлиник и техники для лабораторной диагностики. В 19 учреждениях также внедряются организационно-планировочные решения для удобства пациентов. В 2020—2024 годах планируется капитальный ремонт 19 медучреждений детства и родовспоможения.