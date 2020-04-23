Кострома, 23 апреля, 2020, 14:38 — ИА Регнум. В Костромской области начал работу обсерватор для прибывших из других регионов России. Об этом сегодня, 23 апреля в социальных сетях сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

ДОЛ «Красная горка»

Обсервация создана на базе оздоровительного лагеря для детей «Красная горка» в Красносельском районе. В санаторий на 14-дневный карантин будут направляться приезжие граждане, которые в силу разных причин не могут уйти на самоизоляцию.

Обсерватор рассчитан на прием 48 человек. Постояльцев жилого корпуса обеспечат четырехразовым питанием и интернетом. Охрану территории обеспечивает ЧОП и сотрудники Росгвардии. Известно, что первым постояльцем обсервации стал студент, вернувшийся в Костромскую область из Москвы.

Места для изоляции людей, контактировавших с заражёнными новым коронавирусом, создаются по всей России. Ярославские власти заявили о создании подобной обсервации 17 марта. Не исключено, что временные учреждения для изоляции людей появятся и в других районах Костромской области.