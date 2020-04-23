Кострома, 23 апреля, 2020, 14:29 — ИА Регнум. Администрация Костромской области озвучила перечень мер поддержки жителей региона, оказавшихся в трудном материальном положении из-за пандемии коронавируса. В разработанном документе содержится 28 пунктов.

Алексей Яковлев ИА REGNUM

Так, семьи с детьми, где жена и муж или единственный родитель потеряли работу после 17 марта 2020 года, получат единовременную денежную выплату. Её размер — 2 тысячи рублей.

Костромичи, официально уволенные по соглашению сторон после 1 марта 2020 года, будут получать от государства по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Выплаты будут действовать в течение трех месяцев — с 1 апреля по 30 июня. Исключение составляют люди, уволенные за нарушение дисциплины труда.

Ряд мер социальной поддержки будут продлены автоматически. Речь идет о получении ежемесячного пособия на ребенка, компенсаций на питание кормящим матерям, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и так далее.

Ученики коррекционных школ, расположенных в Костромской области, будут получать продуктовые наборы вместо школьных обедов. В состав наборов войдут 16 продуктов — в том числе рыбные консервы, тушеная говядина, растительное масло, сгущенное молоко, греча, рис, макаронные изделия, мука, вафли, шоколад, чай. Кроме того, до 30 июня студенты-льготники из училищ и колледжей и техникумов будут получать компенсацию за питание из расчёта 121 рубль в день.

Жители региона смогут получить земельные участки для выращивания овощей, сенокоса и выпаса скота. Реестр земель должны составить муниципалитеты.

Кроме того, в районах области организуют площадки для продажи жителями ягод, орехов, и грибов.

Для костромичей старше 65 лет доступна услуга бесплатной доставки продуктов и лекарств на дом, выписка льготных рецептов дистанционно.

Женщины, находящиеся в декретном отпуске, нетрудоустроенные мамы дошкольников, а также жители региона старше 50 лет могут пройти переобучение и повышение квалификации по «удалёнке».