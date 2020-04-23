Калуга, 23 апреля, 2020, 15:50 — ИА Регнум. В Калуге православная благотворительная миссия «Милосердный самарянин» с декабря 2019 года перевела проект «Социальный центр поддержки пожилых — Мы всегда рядом!» в онлайн-режим, сообщили 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

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В рамках проекта проводились приёмы психолога, социального и медицинского работников для оказания помощи пожилым людям. Миссия «Милосердный самарянин» организовала лекции по повышению медицинской грамотности, занятия по здоровому образу жизни, а также обучающий курс по уходу для родственников тяжелобольных людей.

Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением на территории Калужской области режима повышенной готовности принято решение проводить консультации в удаленном режиме по телефону и доступным медиаресурсам, а также размещение лекций и бесед врачей и священнослужителей в социальных сетях миссии. Одновременно волонтёры миссии помогают пожилым самоизолированным людям с доставкой на дом продуктов питания, лекарств, средств личной гигиены.