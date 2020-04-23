Санкт-Петербург, 23 апреля, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Победа над коронавирусом должна предшествовать проведению непродуманной транспортной реформы в Петербурге по упразднению маршруток. Об этом заявил глава регионального управления Федеральной антимонопольной службы Вадим Владимиров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус в Петербурге

Точка зрения УФАС не изменилась с осени 2019 года, подчеркнул Владимиров, когда ведомство выдало предостережение комитету по транспорту Петербурга относительно готовящейся транспортной реформы.

«Мы считали и считаем, что предлагаемый вариант реформы ограничит конкуренцию на рынке пассажирских общественных перевозок, с рынка вынуждено будет уйти большое количество перевозчиков, которые не смогут исполнить требования, которые к ним предъявит конкурсная или аукционная документация, поэтому ограничение конкуренции является нарушением антимонопольного законодательства. Мы настаивали, чтобы наряду с заботой о комфортном и безопасном проезде пассажиров власти города проявили заботу и о сохранении конкуренции, сохранении большого количество хозяйствующих субъектов, а не поглаживании по макушке и по шерстке одного любимого хозяйствующего субъекта под названием ГУП «Пассажиравтотранс», — сказал Владимиров.

На его взгляд, в комитете по транспорту работают и здравомыслящие люди, сторонники развития конкуренции, есть такие и в правительстве города, и они понимают, что развитие конкуренции и тем самым улучшение качества жизни людей является одной из главных задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

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Напомним, уже летом 2020 года маршрутки должны были пропасть с городских улиц, некоторые маршруты наземного транспорта тоже исчезли бы, заменились бы другими.

«И тут пришел вирус. Думаю, что никакие действия по реализации плохо продуманной транспортной реформы сейчас производиться не должны. Мы должны всем миром победить эту напасть, эту болячку, изгнать ее за пределы Санкт-Петербурга и России, а потом уже в мирное время заниматься транспортной реформой», — сказал Владимиров.

Заметим, под предлогом борьбы с распространением COVID-19 Власти Петербурга с начала апреля уже убрали с улиц половину маршруток, получив впоследствии массу претензий со стороны жителей, которые продолжили ездить на работу, только теперь им приходилось толпиться на остановках и набиваться в заполненные автобусы, что не предполагало никакого соблюдения социальной дистанции в дни пандемии.