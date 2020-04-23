Кемеровская область, 23 апреля, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Педагоги Старопестеревской школы Беловского района (с. Старопестерево) Кузбасса, как и многие другие сельские учителя, тоже столкнулись с невероятными проблемами, сопровождавшими вынужденный переход к дистанционному обучению, который спровоцировала эпидемия коронавируса.

ИА REGNUM Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель истории и обществознания Старопестеревской школы Беловского района (с. Старопестерево) Кузбасса Марина Петякшева

Быстро освоить навыки дистанционной работы помогла внутришкольная модель организации методического сопровождения педагогов, у которой даже девиз есть: «Один учит всех, все учат одного». Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель истории этого учебного заведения Марина Петякшева.

ИА REGNUM: Марина Геннадьевна, как в вашей сельской школе происходила организация дистанционного обучения?

Марина Петякшева: Опыта у педагогического коллектива в реализации дистанционного обучения на момент введения режима самоизоляции не было. В короткие сроки нужно было все начать с нуля. Быстро освоить навыки дистанционной работы помогла внутришкольная модель организации методического сопровождения педагогов. То есть один учит всех, все учат одного.

Итак, основные задачи, которые решает педагогический коллектив в условиях дистанционного обучения — сохранение качества образования и здоровья школьников. До старта дистанционного обучения была проведена экспертиза ресурсов, мониторинг оснащенности рабочих мест педагогов дома. Выявили 100%-ную готовность реализовать дистанционное обучение из дома. Создали резервный фонд компьютеров (из числа школьных).

Также педагоги изучили вариативные платформы для организации дистанционного обучения. Подобрали удобные платформы. Поняли, что необходимо живое общение педагогов с обучающимися, освоили программу Zoom для организации видеоконференций. Составили расписание. Все классы объединили в параллели.

ИА REGNUM: Как теперь проходит ваш дистант?

Марина Петякшева: Начало уроков в 08:30, продолжительность каждого урока — 30 минут, продолжительность перемен — 15 минут. Кроме того, был определен порядок — домашнее задание выполняется по тем предметам, которые были в расписании этого дня; изучил и закрепил сразу. Также это позволило четко фиксировать выполнение заданий, своевременно оценивать. Было скорректировано время для отправки домашних заданий — до 19:00; это обусловлено двумя аспектами — не допускать перегрузки обучающихся и педагогов.

Конечно, все домашние работы проверяются, но скидывают их для проверки после 19:00 этого дня в течение небольшого промежутка времени не так много школьников. Также у каждого класса создана своя группа в социальных сетях, мессенджерах.

ИА REGNUM: Что представляют собой уроки?

Марина Петякшева: Урок состоит из работы на электронной платформе, в учебнике и рабочей тетради, а также видеоконференция в Zoom. Чтобы уменьшить нагрузку на глаза, можно создавать аудиолекции, которые сопровождаются вопросами для контроля усвоения учебного материала. Учителя физической культуры записали комплексы общеразвивающих упражнений, которые школьники выполняют «на переменах».

Школьники подключились к этому и запустили свой челлендж (сами создают физминутки). В группах родителей и обучающихся школьный психолог разместила информацию по психологической поддержке школьников в условиях дистанционного обучения, памятки для обучающихся. Домашние задания учитель проверяет и затем все ошибки озвучивает школьнику индивидуально в сообщении или видеозвонке.

ИА REGNUM: Какие трудности возникают?

Марина Петякшева: Отсутствие опыта дистанционного обучения, ограниченные временные рамки приводят к тому, что иногда педагог не может рассчитать объем работы на уроке и домашней работы, не может дифференцировать объем и уровень сложности с учетом возрастных особенностей школьников. Разные технические возможности школьников мотивируют на поиск вариантов организации дистанционного обучения.

При наличии ПК или телефона с выходом в интернет проблемы обучения могут быть связаны только с лимитами связи. Важно согласовывать позиции с родителями. Ежедневно работает горячая линия, родители предлагают варианты улучшения каких-то аспектов организации дистанционного обучения. Чаще всего это касается нагрузки школьников. Решения принимаются педагогическим коллективом оперативно. Выявленные проблемы проговариваются, и ищутся лучшие варианты.

Напомним, ранее в интервью ИА REGNUM член центрального штаба ОНФ, заместитель директора петербургской Академии талантов, победитель конкурса «Учитель года» Илья Демаков говорил о необходимости решить вопрос с отпусками и с доплатой педагогам, ведь для того чтобы удалённо организовать подготовку заданий, требуется больше времени и усилий.