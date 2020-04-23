Кострома, 23 апреля, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Костромичи не смогут навещать могилы родственников на кладбищах — сообщает Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Костромы. Посещение городских мест захоронения приостановлено из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кладбище

Попасть на территорию погоста можно буде только для прощания с умершим. На погребение допустят не более трех человек. Следить за соблюдением правил будут представители организаций, занимающихся эксплуатацией кладбищ.

«Решение принято на основании предписания Управления Роспотребназдра по Костромской области в связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости COVID-19», — пояснили в Управлении ЖКХ.

На какой период распространится действие ограничительных мер, пока не ясно.

Отметим, что всего на территории Костромы расположено 5 кладбищ — Мусульманское, Костромское, Галичское, Ярославское и Заволжское.