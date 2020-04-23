Калуга, 23 апреля, 2020, 19:28 — ИА Регнум. Калужскими полицейскими задержан 23-летний житель Москвы, подозреваемый в причастности к незаконному сбыту наркотических средств, сообщили 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф «Наркогостинцы» для бабушки.

По предварительной информации, молодой человек приехал в гости к бабушке. При этом внук взял с собой наркотики, которые собирался продать. Молодой человек был замечен стражами правопорядка в момент передачи наркотика. Данный факт был задокументирован правоохранителями. В ходе личного досмотра, а также обыска в гаражном боксе, принадлежащем подозреваемому, были обнаружены наркотики — мефедрон, каннабис и гашиш.

Было возбуждено уголовное дело. Москвичу грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.