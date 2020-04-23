Москва, 23 апреля, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Международное объединение форекс-трейдеров (МОФТ) представило новый рейтинг положения компаний на рынке форекс. Эксперты МОФТ отчитались о результатах исследования деятельности всех форекс-брокеров более чем по 100 параметрам.

МОФТ МОФТ составило новый рейтинг форекс-брокеров

Впервые за последние несколько месяцев в лидеры рынка вырвалась компания Forex4you. Как пояснили в МОФТ, этот брокер длительное время наращивал торговые обороты и уже в прошлом месяце «наступал на пятки» предыдущему лидеру — компании RoboForex, однако обогнать его Forex4you удалось только сейчас.

Сенсацией нового рейтинга стала компания FPMarkets, которая смогла вклиниться в тройку лидеров отрасли, показав колоссальный прирост клиентов и торговых оборотов. Следующий месяц, отмечают эксперты МОФТ, будет для этой компании очень важен и покажет, сможет ли она удержать столь высокие показатели.

В свою очередь лидер прошлого рейтинга, компания RoboForex оказалась на третьем месте, хотя и не сильно потеряла в показателях, демонстрируя стабильность. В данном случае снижение позиции стало следствием активности конкурентов, а не негативных тенденций в компании, полагают эксперты.

В связи с появлением нового участника в первой тройке, с небольшим снижением позиций закрыли месяц компании EXNESS и InstaForex. Они спустились каждая на одну ступень и заняли четвертое и пятое места соответственно. Между тем, отмечают специалисты, компании не просто не потеряли свои показатели, а нарастили их. Просто конкуренты смогли нарастить еще больше. В целом в нынешнем месяце наблюдается серьезный рост активности всех компаний, что может быть вызвано тем, что больше людей, находясь дома на карантине, торгуют на бирже форекс.

Вторую пятерку рейтинга форекс-брокеров МОФТ открыла компания FreshForex. Ей удалось подняться в таблице благодаря существенному приросту объема торгов. Следом за FreshForex на одну ступень рейтинга поднялась и компания XM Group. Она продолжила позитивную динамику роста оборотов, начавшуюся в прошлом месяце. Поддавшись давлению со стороны конкурентов, на восьмое место спустился брокер FxPro. Его не спас даже крупный прирост торговых оборотов.

Еще одним новичком в Рейтинге ТОП-10 лучших брокеров МОФТ стала компания NBHMarkets. Эта компания дебютировала на девятой позиции в списке самых востребованных и популярных форекс-брокеров. ТОП-10 лучших форекс-брокеров рейтинга закрыла компания World Forex. Она преодолела четыре ступени таблицы, сумев выстроить грамотную маркетинговую компанию на рынке.

В третью пятерку рейтинга вошли: HYCM, FOREX CLUB, ICMarkets, FXOpen и AVATrade. Из всех этих компаний прирост показали только две, остальные — снизили обороты. Компания HYCM улучшила свой рейтинг на девять позиций, FXOpen — прибавила одну ступень. Снизили свои позиции: FOREX CLUB — минус одна позиция, ICMarkets — минус шесть, а AVATrade потеряла целых 10 позиций, спустившись с границы ТОП-5 на 15-е место рейтинга.

Специалисты аналитического отдела МОФТ исследуют одинаковые показатели для всех компаний, обеспечивая абсолютную прозрачность и объективную оценку деятельности каждого форекс-брокера. Обладая доступом к внутренней информации о торговых оборотах, которые ежемесячно фиксируются по каждому брокеру, на выходе МОФТ предоставляет уникальный продукт — Рейтинг лучших форекс брокеров.

Специалисты ежемесячно исследуют рынок по следующим параметрам: экономические (торговый прирост или спад), репутационные (уровень доверия к брокеру и отзывы трейдеров о компании), клиентские (уровень активности клиентов и наличие прироста клиентской базы), финансовые (платежеспособность компании, скорость вывода средств), сервисные (качество клиентской и технической поддержки).

МОФТ предоставляет свои услуги с 2010 года и за это время число клиентов объединения увеличилось до 200 тысяч. Каждый клиент, который выбирает сотрудничество с МОФТ, получает компенсацию до 100% от части спреда или комиссии за все совершенные сделки, даже за убыточные. Таким образом трейдеры МОФТ получают больше дохода ежедневно и ежемесячно. Кроме этого, МОФТ предоставляет своим клиентам бесплатную юридическую поддержку.