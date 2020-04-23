Ярославль, 23 апреля, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля от КПРФ Наталия Бобрякова опубликовала фото в красной маске с партийной символикой — серпом и молотом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Бобрякова

«Я заказала маску красного цвета в интернете на «АлиЭкспресс». Искала с серпом и молотом, но не нашла. Серп и молот нарисовала акриловыми красками. Маска со сменным угольным фильтром, обошлась около 400 рублей с доставкой. Сейчас товарищи по партии просят сделать им такие же», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Наталия Бобрякова.

По словам Бобряковой, идею использовать маску для демонстрации партийной принадлежности она переняла у товарищей по партии в Крыму.

«Вчера уже ходила в ней в магазин. Люди реагируют нормально, не шарахаются», — сказала Наталия Бобрякова.

Бобрякова рассказала, что планирует использовать маску на заседаниях муниципалитета.