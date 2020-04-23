Калуга, 23 апреля, 2020, 11:16 — ИА Регнум. В Калужской области 23 апреля подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Pixabay.com

По официальным данным областного оперштаба на 10:00, в регионе зафиксировано 437 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 415 человек находятся на лечении, 14 человек выздоровели, восемь человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев — в Калуге (122), в Боровском районе (83), в Обнинске (61) и Малоярославецком районе (43).

Правительством области зарезервировано в региональном бюджете более 105 млн рублей на выплаты сотрудникам медицинских учреждений, работающих с инфицированными коронавирусом.