Ярославль, 23 апреля, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов пообещал применить меры к депутатам, которые ходят по думе без маски. Об этом он заявил на заседании комитета по бюджету 23 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Ярославская областная дума

Один из депутатов зашел в зал заседаний без маски. Председатель потребовал издать постановление, запрещающее передвижение по зданию Заксобрания без защитных средств.

«Кто не поймет, будет ходит в противогазе. У меня один есть», — пригрозил беспечным депутатам председатель.

Исключение Алексей Константинов разрешил сделать только для тех, кто выступает с трибуны.