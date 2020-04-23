Кострома, 23 апреля, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Число людей, заражённых коронавирусом в Костромской области, достигло 104 — сообщает 23 апреля региональный оперативный штаб.

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16 новых случаев инфекции выявлены у жителей села Боговарово Октябрьского района, в Макарьеве, Костроме, Шарье, Красносельском и Буйском районах.

«Граждане изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. По всем диагностированным случаям заболевания специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологические расследования», — рассказали в штабе.

За весь период пандемии выздоровело 11 человек, 3 заболевших от инфекции скончались. Для приема больных COVID-19 в Костромском регионе переоборудовали помещения Окружных больниц № 1 и 2 в Костроме, стационар областного наркодиспансера, Галичские и Шарьинские больницы. То же самое в ближайшее время планируется сделать со стационаром костромского госпиталя для ветеранов.