Ярославль, 23 апреля, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области внес в областную думу проект закона о снижении региональных налогов для бизнеса в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Поддержку получат только предприятия отраслей, официально признанных пострадавшими. Освобождение и льготы предусмотрены по трем налогам: транспортному, налогу на имущество и налогу для предприятий на упрощенной системе налогообложения. От транспортного налога освободят предприятия 18 видов деятельности, от налога на имущество — 19. Уменьшение налога по упрощенной схеме налогообложения (5% на системе «доходы минус расходы» и 1% на системе «доходы») получит 21 вид деятельности.

На послабления могут рассчитывать автотранспортные предприятия, гостиницы, кинотеатры, турагентства, агентства по проведению мероприятий, парикмахерские, салоны красоты, стоматологические кабинеты и ряд других.

«Подчеркну, что все это касается только предприятий из перечня наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. На помощь им из областного бюджета планируется потратить 485 миллионов рублей. Будем считать это не расходами, а инвестициями в будущее нашей экономики», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Есть и другие ограничительные условия. Например, поддержку получат только предприятия, сохранившие не менее 90% сотрудников. Освобождение по налогу на имущество коснется только имущества, используемого в основной деятельности. То есть предпринимателям еще придется доказать, что они имеют право на поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предпринимательское сообщество предлагало губернатору поддержать весь малый и средний бизнес все зависимости от отрасли, снизив ставку по «упрощенке» для всех. Об этом власти просила торгово-промышленная палата, «ОПОРА России», «Деловая Россия» и РСПП. По крайней мере во внесенном законопроекте эти просьбы не были учтены.

Пакет мер поддержки региональной экономики Ярославская областная дума рассматривает 23 апреля.