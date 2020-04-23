Ярославский губернатор пока не стал поддерживать весь малый бизнес
Ярославль, 23 апреля, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области внес в областную думу проект закона о снижении региональных налогов для бизнеса в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Поддержку получат только предприятия отраслей, официально признанных пострадавшими. Освобождение и льготы предусмотрены по трем налогам: транспортному, налогу на имущество и налогу для предприятий на упрощенной системе налогообложения. От транспортного налога освободят предприятия 18 видов деятельности, от налога на имущество — 19. Уменьшение налога по упрощенной схеме налогообложения (5% на системе «доходы минус расходы» и 1% на системе «доходы») получит 21 вид деятельности.
На послабления могут рассчитывать автотранспортные предприятия, гостиницы, кинотеатры, турагентства, агентства по проведению мероприятий, парикмахерские, салоны красоты, стоматологические кабинеты и ряд других.
Есть и другие ограничительные условия. Например, поддержку получат только предприятия, сохранившие не менее 90% сотрудников. Освобождение по налогу на имущество коснется только имущества, используемого в основной деятельности. То есть предпринимателям еще придется доказать, что они имеют право на поддержку.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предпринимательское сообщество предлагало губернатору поддержать весь малый и средний бизнес все зависимости от отрасли, снизив ставку по «упрощенке» для всех. Об этом власти просила торгово-промышленная палата, «ОПОРА России», «Деловая Россия» и РСПП. По крайней мере во внесенном законопроекте эти просьбы не были учтены.
Пакет мер поддержки региональной экономики Ярославская областная дума рассматривает 23 апреля.