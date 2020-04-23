Кострома, 23 апреля, 2020, 09:41 — ИА Регнум. Информация о введении в Костромской области цифровой системы выдачи электронных пропусков не соответствует действительности. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Электронный пропуск

Как пояснил начальник управления цифрового развития администрации Костромской области Дмитрий Диденко, Костромская область действительно направила заявку в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, но лишь для того, чтобы протестировать данную систему на территории субъекта. Речь о внедрении системы электронных пропусков в Костромской области не идёт.

Напомним, 22 апреля ряд СМИ распространили информацию о том, что 21 регион России подал заявку на подключение к федеральной цифровой системе выдачи электронных пропусков. В их числе была названа и Костромская область.