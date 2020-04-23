Калуга, 23 апреля, 2020, 11:36 — ИА Регнум. В период пандемии новой коронавирусной инфекции ООО «Мануфактуры Боско» в Калуге одними из первых начало производство защитных масок. Также здесь приступили к пошиву многоразовых защитных костюмов для медицинских работников. Эти комплекты состоят из халата, шлема и бахил. Их качество уже высоко оценили специалисты областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На предприятии приступили к пошиву многоразовых защитных костюмов для медицинских работников

22 апреля в ходе рабочей поездки в регион министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в сопровождении врио калужского губернатора Владислава Шапши побывал на фабрике ООО «Мануфактуры Боско».

«Производство многоразовой защитной одежды будет достигать объема до трех тысяч костюмов в сутки. Многоразовый костюм может использоваться до 100 раз, потому суточный объем производства только на этой фабрике «в одноразовом эквиваленте» можно оценить в 300 тысяч. При этом всего в нашей стране к маю планируем выйти на 100 тысяч защитных костюмов разных типов в сутки, не останавливая закупки в КНР», — подчеркнул федеральный министр.

Напомним, 25 калужских предприятий и 12 индивидуальных предпринимателей региона подключились к производству продукции для борьбы с коронавирусом.