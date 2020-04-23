В Калуге начали производить противовирусные защитные костюмы
Калуга, 23 апреля, 2020, 11:36 — ИА Регнум. В период пандемии новой коронавирусной инфекции ООО «Мануфактуры Боско» в Калуге одними из первых начало производство защитных масок. Также здесь приступили к пошиву многоразовых защитных костюмов для медицинских работников. Эти комплекты состоят из халата, шлема и бахил. Их качество уже высоко оценили специалисты областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
22 апреля в ходе рабочей поездки в регион министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в сопровождении врио калужского губернатора Владислава Шапши побывал на фабрике ООО «Мануфактуры Боско».
Напомним, 25 калужских предприятий и 12 индивидуальных предпринимателей региона подключились к производству продукции для борьбы с коронавирусом.