Тутаев, Ярославская область, 23 апреля, 2020, 09:29 — ИА Регнум. В городе Тутаеве Ярославской области власти не разрешили шествие и митинг 1 мая, в День международной солидарности трудящихся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил лидер тутаевских коммунистов Алексей Шеповалов. На акции КПРФ планировала затронуть и тему экономических последствий коронавируса.

Страница Алексея Шеповалова в Facebook Первомай в Тутаеве

«Мы подали уведомление на 49 человек, чтобы не попасть под ограничение о запрете мероприятий свыше 50 человек, — рассказал Алексей Шеповалов. — Мы хотим обратить внимание власти на экономические последствия запретов. Многие жители Тутаева работали в Москве, Ярославле, других городах. Сейчас идут сокращения, они возвращаются в город. Многие потеряли источники доходов. Кроме того, мы планировали поднять тему обеспеченности ЦРБ средствами защиты. По моим данным, их недостаточно. У нас коммунистка-швея сама шьет маски и передает в больницу», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Шеповалов.

В администрации Тутаевского муниципального района заявку коммунистов не согласовали.

«В связи с введением режима повышенной готовности в связи санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Тутаевского муниципального района, а также руководствуясь указом губернатора Ярославской области от 18.03.2020 «О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения», администрация Тутаевского муниципального района предлагает изменить время проведения шествия и митинга и перенести их проведение на более поздний срок», — говорится в ответе районной администрации.

По данным на 22 апреля в Тутаевском районе был 21 инфицированный коронавирусом.