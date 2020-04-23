Иркутск, 23 апреля, 2020, 09:29 — ИА Регнум. Иркутские спасатели смогли отыскать двоих мужчин и ребёнка, пропавших по дороге из Красноярска в Ленинск на закрытомавтозимнике «Вилюй». Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, задействованный в ходе поисковой операции вертолёт Ми-8 помог обнаружить два грузовых автомобиля на пикете «Гужман» в Катангском районе, в 40 километрах от населенного пункта Бур.

ГУ МЧС по Иркутской области В Иркутской области спасли двоих мужчин и ребёнка, застрявших на закрытом автозимнике «Вилюй»

«Обе машины застряли на зимнике при попытке сократить путь до города Ленска. Один из водителей отправился за помощью для буксировки автомобилей, другой со своим сыном доставлен спасателями в город Киренск», — сказано в официальном сообщении.

Известно, что в настоящее время мужчина и его 8-летний ребёнок доставлены бортом Ми-8 МЧС России в город Киренск. Люди не пострадали.

Как уже сообщало ИА, ранее в ГУ МЧС по Иркутской области поступила информация, что на закрытом из-за потепления автозимнике «Вилюй» на грузовых автомобилях пропали двое мужчин и восьмилетний сын одного из них. Двигаясь из Красноярска в Ленск, они пропали в окрестностях Усть-Кута.