Лангепас, Югра, 23 апреля, 2020, 09:29 — ИА Регнум. В городе Лангепас (Югра) локализирован огонь на крыше общежития. Общая площадь горения составила 630 кв. метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

Пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО Пожар в общежитии Лангепаса

Сигнал о пожаре в двухэтажном деревянном здании по улице Солнечная поступил диспетчеру лангепасского пожарно-спасательного гарнизона 23 апреля 09:19 по местному времени (07:19 мск). Пожарные прибыли на место через четыре минуты.

Из здания эвакуированы 50 человек, двое спасены огнеборцами. В тушении пожара задействовано 27 спасателей, 6 единиц специальной техники.

Сотрудники горадминистрации Лангепаса принимают меры по всестороннему обеспечению и оказанию помощи жильцам дома.