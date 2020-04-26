Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 26 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 26 апреля: в 1944 году войска 4-го Украинского фронта вели ожесточённые бои в районе Севастополя. В 1945 году Красная армия разбила берлинскую группировку противника на отдельные части.

«Берлин оказался в тисках, которые с каждым часом напряженных боев сжимаются всё плотнее. Танковые, кавалерийские и стрелковые соединения, наступавшие северо­западнее Берлина, продолжали стремительно продвигаться вперед. […] Под мощным натиском советских воинов трещит по всем швам берлинская оборона гитлеровцев. В наши руки переходит район за районом немецкой столицы».

газета «Красная звезда»