Война: отражена атака немцев на корабли Балтийского флота. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 24 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 24 апреля: в 1942 году отражена атака немцев на корабли Балтийского флота. В 1944 году Красная армия атаковалажелезнодорожный узел Львов.
«Авиация Черноморского флота наносила удары по судам противника на коммуникациях Севастополь — порты Румынии. Прямыми попаданиями бомб потоплены семь единиц транспорта противника с войсками, которые немцы пытались эвакуировать из Севастополя».