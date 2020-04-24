Москва, 24 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

«Авиация Черноморского флота наносила удары по судам противника на коммуникациях Севастополь — порты Румынии. Прямыми попаданиями бомб потоплены семь единиц транспорта противника с войсками, которые немцы пытались эвакуировать из Севастополя»

газета «Красная звезда»