Саянск, Иркутская область, 23 апреля, 2020, 08:51 — ИА Регнум. В Саянске (Иркутская область) по случаю 150-летия со дня рождения открыли памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. По мнению мэра города Олега Боровского, монумент нужен горожанам.

Мэрия Саянск В Иркутской области открыли памятник Ленину

«Это символ основания города. Сейчас говорят, Ленин — личность противоречивая, ничего противоречивого в этом не вижу. Это человек, перевернувший мир, создавший новую структуру государства», — пояснил мэр, слова которого цитирует официальный сайт мэрии.

Мэрия Саянск Открытие памятника Ленину в Саянске 22 апреля 2020 года

Событие прокомментировал первый секретарь Иркутского областного комитета КПРФ Сергей Левченко, он полагает, что Саянск в очередной раз удивляет всю страну:

«Мы, жители Иркутской области, знаем, сколько свершений было на нашей территории в советские годы. Новые города, в том числе Саянск, новые предприятия. Наследие Ленина важно для страны. Он умел брать на себя ответственность. В этом с него нужно брать пример».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 марта в связи с мировой эпидемией коронавируса все российский регионы перешли в режим самоизоляции. В Алтайском крае на тех, кто пришёл почтить память вождя к памятнику, составили протоколы.