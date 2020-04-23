Курган, 23 апреля, 2020, 08:43 — ИА Регнум. Под Курганом огнеборцы потушили крупный лесной пожар, который произошёл в Кетовском районе между посёлками Зелёный и Илецкое. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области Лесной пожар в Кетовском районе

Пожар тушили во второй половине дня 22 апреля. Ликвидацию огня затрудняли сильный шквалистый ветер и высокая температура воздуха. Выгорело более 30 га леса. В тушении были задействованы 78 человек, 26 единиц техники.

«И это не является природной случайностью, за огненной стихией стоит конкретный человек. Тем, кто сообщит информацию об этом человеке, поставившим под угрозу жизни граждан сразу в двух населенных пунктах, будет выплачено денежное вознаграждение в размере 2000 рублей», — сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что с начала апреля за нарушение особого противопожарного режима, действующего в Курганской области, оштрафовано уже 176 человек.