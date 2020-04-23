Калуга, 23 апреля, 2020, 09:09 — ИА Регнум. В Калужской области под сев 2020 года требуется 12,8 тыс. тонн семян зерновых культур, подготовлено 12,6 тыс. тонн. Обеспеченность семенами составляет 98,4%. 87,5% семян отвечают нормативным требованиям. Об этом 23 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию министерства сельского хозяйства региона

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Калужские аграрии вышли на поля

Подготовка почвы под посев проведена на площади 52 тыс. га. Активно ведется эта работа в хозяйствах Жуковского, Мещовского, Перемышльского, Ферзиковского районов. Нарастают темпы ярового сева, уже посеяно 28 тыс. га или 21% от плана. Из них посеяно 21 тыс. га зерновых культур (39% плана), 200 га рапса. Хорошие темпы в хозяйствах Козельского, Мещовского и Сухиничского районов.

В хозяйствах двух районов уже начали посадку картофеля, посажено 13 га. Также начался сев и посадка овощных культур, посажено 7 га. Весенняя посевная кампания проходит во всех районах области.