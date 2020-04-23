МыВместе: алтайских сотрудников диагностического центра обеспечили обедами
Барнаул, 23 апреля, 2020, 08:10 — ИА Регнум. Предприниматели Алтайского края одними из первых подключились к участию во всероссийской акции помощи #МыВместе, помогающей противостоять распространению эпидемии коронавируса. К примеру, сотрудников КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», выявляющих коронавирус, помимо бесплатных тест-систем и дизинфецирующих средств обеспечили питанием. Как сообщает сегоня, 23 апреля, алтайский штаб акции, инициаторами стали член регионального штаба ОНФ, заместитель председателя регионального парламента по здравоохранению и науке Николай Якушев и работники пироговой «Мама испекла».
«Специалисты в средствах индивидуальной защиты много времени проводят в «красной зоне» и не имеют элементарной возможности выйти на обед. Обеспечить их питанием из собственного пищеблока сейчас невозможно, поэтому помощь предпринимателей особенно ценна», — отметила главный врач Диагностического центра Оксана Лексенкова.
Директор пироговой «Мама испекла» Владимир Хабаров рассказал, что егомама много лет работала терапевтом, руководила медицинским учреждением вБарнауле. С нелегким трудом медиков он хорошо знаком, поэтому не смогостаться в стороне.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае ширится круг волонтеров, изъявивших желание принять участие во всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе. К примеру, начальник отдела маркетинга АО «Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток» Алексей Касаткин в прямом смысле слова помогает выживать пожилой женщине.