Пермь, 23 апреля, 2020, 08:07 — ИА Регнум. В Пермском крае в условиях режима самоизоляции в честь 150-летия со дня рождения В. И. Ленина во многих городах у памятников вождю пролетариата появились живые цветы, а в окнах и на балконах домов — красные флаги, сообщает краевое отделение КПРФ.

Kprf.perm.ru Акция «Красный флаг»

Kprf.perm.ru Красные флаги в честь 150-й годовщины со дня рождения Ленина

Пермские коммунисты объявили об акции «Красный флаг» и призвали население присоединиться к ней. Пермяки поддержали инициативу, в соцсетях жители публиковали фото с хештегами #ЛЕНИН150ЛЕТ #LENINLIVES #ЛЕНИНЖИВ #КПРФ #Ленин #22апреля #Флешмоб #Пермь #ПермскийКрай #Пермский_край.

Отделение партии считает, что достойно встретило знаменательную дату — 150 лет со дня рождения Владимира Ленина.