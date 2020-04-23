Барнаул, 23 апреля, 2020, 07:35 — ИА Регнум. Алтайский край и Республика Алтай оказались в числе регионов, которые в условиях мировой пандемии коронавируса до сих пор не обеспечили себя средствами индивидуальной защиты. Об этом накануне, 22 апреля, в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса с участием глав субъектов РФ заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров:

Цитата из калана «Алтайские крайности» Защитные костюмы сотрудников «скорой» ЦРБ Змеиногорска

«Амурская область — ноль закупок, Республика Алтай — ноль закупок, Тува — ноль закупок, Алтайский край заказал впервые две тысячи костюмов».

При этом чиновник считает важным разобраться в причинах произошедшего, поскольку опасается, что такая инертность может привести «к пожару», который «полыхнёт» в один день.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае выявлено уже более 100 случаев коронавирусной инфекции. Причём 21 апреля выяснилось, что круг заражённых расширился сразу на 41 человека. В оперштабе уверяют, что значительное увеличение произошло за счет выявленного заболевания у работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» (пригород Змеиногорска).

Тем временем канал «Алтайские крайности» опубликовал фотографии «защитных костюмов» работников скорой помощи в ЦРБ Змеиногорска, куда первоначально поместили всех выявленных заражённых коронавирусной инфекцией.

Цитата из калана «Алтайские крайности» Защитные костюмы сотрудников «скорой» ЦРБ Змеиногорска: это лучшее, что удалось найти

«Вот в таких защитных костюмах приходится работать скорой помощи ЦРБ Змеиногорска. При том это лучшее, что удалось найти по всей больнице», — пишет канал.

Цитата из калана «Алтайские крайности» Так одеваются теперь сотрудники скорой помощи ЦРБ Змеиногорска

Судя по скудности одеяний, не исключено, что и самим медикам скоро может понадобиться самоизоляция.

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