Чебоксары, 23 апреля, 2020, 07:09 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам I квартала объём промышленного производства увеличился на 8,1%, в марте по сравнению с февралём рост составил 10,3%. Наибольший спад отмечен в металлургии, максимальный рост — в производстве резиновых изделий. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru 22 апреля 2020 года. На одном из заводов в Чебоксарах

Индекс промышленного производства в Чувашии в январе-марте 2020 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 108,1%, в том числе в обрабатывающих производствах — 108,8%. Объём добычи полезных ископаемых вырос на 16,6%, в электроэнергетике рост составил 6,6%, в водоснабжение произошло снижение на 6,4%.

В структуре обрабатывающих производств в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом наибольший спад произошёл в металлургии (индекс 70,4%), текстильной промышленности (75,8%), производстве бумаги и бумажных изделий (86,1%).

Наибольший рост за указанный период произошёл в производстве резиновых и пластмассовых изделий (индекс 149,8%), химической промышленности (129,6%) и производстве электрического оборудования (индекс 128%).

Отметим, что в марте 2020 года по сравнению с февралем объём промышленного производства в Чувашии вырос на 10,3%, по сравнению с мартом 2019 года рост составил 2,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, рост промышленного производства в России с января по март 2020 года составил 1,5% в годовом выражении.