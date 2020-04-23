Чебоксары, 23 апреля, 2020, 06:51 — ИА Регнум. В Чувашии ежедневно проводятся проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на работающих предприятиях. Врио главы республики Олег Николаев, который накануне «лично проинспектировал соблюдение санитарных норм» тремя крупными предприятиями», призвал коллег из министерств и муниципалитетов «не предупреждать заранее проверяемые объекты». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил в своём видеообращении.

Cap.ru Проверка соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности на заводе в Чувашии

Руководитель региона сообщил, что все принимаемые в эти дни решения «учитывают, в первую очередь, безопасность жителей Чувашии», и работающие «крупные предприятия, маленькие мастерские все одинаково должны соблюдать требования медиков». Он посетил три крупных завода республики, где в настоящее время продолжают работать «в совокупности» более 7 тыс. человек.

«И любое пренебрежение правилами безопасности может привести к опасной вспышке заболевания. Увиденное оцениваю удовлетворительно. Аналогичные проверки ежедневно проводят мои коллеги из министерств и муниципальных администраций. Я прошу их не предупреждать заранее проверяемые объекты. Нам не нужны постановочные кадры, нам нужна работа», — сказал Олег Николаев.

Он также напомнил, что работающие крупные предприятия составляют основу экономического развития Чувашии.

«Если они встанут, то встанут смежные отрасли. Многие предприятия диверсифицировали свою деятельность и выпускают востребованную сегодня продукцию — средства индивидуальной защиты», — напомнил врио главы Чувашии, выразив уверенность в том, что если сегодня получат поддержку крупные заводы, то «завтра сможем помочь малому и среднему бизнесу».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально выявлено 235 заражённых коронавирусом, в том числе 14 человек выздоровели. Скончались пять пациентов — в основном это пожилые люди с хроническими заболеваниями.