Сахалинская область, 23 апреля, 2020, 05:19 — ИА Регнум. В сахалинском Долинске 80 семей готовятся отметить новоселье в рамках программы по переселению из аварийного жилья. В ближайшее время новоселье отметят 24 семьи, осенью 2020 года в новые квартиры переедут ещё 56 семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Новостройки в Долинске почти готовы принять жильцов

Читайте также: В столице Сахалина расселят тысячи кв. метров аварийного жилья в 2020 году

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко приехал в Долинск, чтобы оценить качество строящегося жилья и работы по демонтажу аварийных трущоб.

«Строители обязаны учесть все пожелания жильцов, в том числе и благоустройство прилегающей к домам территории», — сказал глава региона.

Представители компании — подрядчика заверили: в качестве новых домов сомневаться не стоит: они монолитные, железобетонные, с высоким уровнем сейсмостойкости. При строительстве использованы рециркуляционные насосы в системе теплоснабжения, что позволит жильцам существенно экономить на оплате коммунальных счетов. Всего в Долинске в 2020 году планируется построить более 6 тыс. кв. метров нового жилья.

А ветхое жильё в Долинске активно сносят. Всего в Долинске в 2020 году снесут 13 переселённых аварийных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Южно-Сахалинске расселят более 10 тыс. кв. метров аварийного жилья. Активно реализуется программа переселения из аварийного фонда в новые дома и на Курилах.