Петропавловск-Камчатский, 23 апреля, 2020, 00:36 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксированы в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, 23 апреля сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

NASA Камчатка. Вид из космоса

Эпицентр землетрясения был расположен на глубине 44 километра и на расстоянии в 177 километров юго-восточнее от города Петропавловск-Камчатский. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля два землетрясения произошли на Кипре.