Кишинёв, 23 апреля, 2020, 00:15 — ИА Регнум. В этом году из-за эпидемии коронавируса Молдавию ждет беспрецедентный в истории страны дефицит госбюджета — более 15 миллиардов леев (около 750 млн евро), и дыру в бюджете можно залатать только за счет внешних займов. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается молдавский экономист Вячеслав Ионицэ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Деньги Молдавия, по словам эксперта, может получить на борьбу с коронавирусом, и тут нет никакой заслуги правительства, которое «не сильно в умении привлекать кредиты». Без привлечения внешних кредитов на сумму не менее $500 млн, по словам Ионицэ, Молдавии не справиться с кризисом.

В МВФ, на деньги которого рассчитывает Кишинев, по словам эксперта, это понимают. «Предоставляемые займы в значительной степени будут обусловлены не заслугами правительства, а кризисом и тем фактом, что МВФ понимает, что если не помогать странам, могут произойти социальные революции, которых допустить нельзя», — заявил экономист.

Напомним, Молдавия в ближайшее время рассчитывает на очередной транш от МВФ, а также кредит от России в размере 200 млн евро.