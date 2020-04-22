Казань, 22 апреля, 2020, 22:01 — ИА Регнум. Коммунисты Казани планировали отметить 150-летний юбилей Владимира Ленина возложением цветов к его памятнику. Однако мероприятие прервали сотрудники полиции.

Татарское региональное отделение КПРФ Митинг в Казани

«В этом году возложение цветов к памятнику Ленину в Казани проходит в высшей мере скромно ввиду режима самоизоляции, однако даже его срывает полиция», — сообщает региональное отделение КПРФ на своей странице в социальной сети.

Также коммунисты опубликовали видеозапись происходящего. Сотрудники полиции подошли к представителям партии и сочувствующим. Правоохранители попросили предъявить документы и смс-разрешения на выход из дома. Коммунисты же напомнили, что «режим ЧС не введен», а действует режим повышенной готовности.

В отношении одного из участников митинга, который представился как первый секретарь регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов, составили протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации»).

«Цветы уже возложить нельзя», — возмущались представители партии.

Татарское региональное отделение КПРФ Коммунисты Мамадыша

При этом в Мамадыше мероприятие прошло спокойно, коммунистам и комсомольцам никто не помешал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии режим повышенной готовности действует с 19 марта. После ряда изменений жителей республики обязали получать разрешения на каждый выход из дома, которое приходит в виде ответа на смс-сообщение. регламентируется выход на работу, в магазин и аптеку, на прогулку с домашним питомцем или с целью выбросить мусор.