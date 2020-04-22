Москва, 22 апреля, 2020, 19:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинский лидер способен остановить войну на территории Донбасса. Соответствующий комментарий он дал агентству РИА Новости.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

«И теоретически, и практически это возможно», — сказал Песков.

По его словам, для этого «достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер».

Ранее телеканал «Украина» опубликовал документальный фильм «Год президента Зеленского», в рамках которого украинский лидер заявил, что ему под силу прекратить войну в Донбассе за срок его президентства.

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел», — сказал Зеленский.