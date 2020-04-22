Ковров, Владимирская область, 22 апреля, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Глава города Коврова Юрий Морозов собирается второй раз просить губернатора Владимирской области Владимира Сипягина ввести комендантский час и ограничить любые передвижения с 20:00 до 6:00, сообщил портал Zebra.tv.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патрулирование

Необходимость таких мер Морозов обосновал тем, что ковровчане не соблюдают требования самоизоляции и карантина, хотя район занимает второе в регионе место по количеству заразившихся. В числе прочего он рассказал о «гуляющих» по вечерам, которых не пугают штрафы, — полиция раз за разом возвращает домой одних и тех же нарушителей.

По мнению главы города, ситуация с коронавирусом в Коврове может в ближайшее время усугубиться из-за близости Москвы. Морозов заявил, что храмы во Владимирской области нарушили обещание на Пасху не проводить мероприятий в закрытых помещениях, а провели обычные для этого праздника массовые службы. По этой же причине в выходные во Владимирскую область устремились москвичи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из 293 случаев заражения коронавирусом во Владимирской области 52 приходится на Ковров.