Ярославль, 22 апреля, 2020, 19:28 — ИА Регнум. В управлении Роспотребнадзора по Ярославской области не считают, что возобновление работы предприятий повлияло на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный штаб по борьбе с коронавирусом. Как рассказали в Роспотребнадзоре, у 65% жителей Ярославской области с положительным анализом на коронавирус, болезнь протекает бессимптомно. По мнению ведомства именно отсутствие симптоматики влияет на увеличение количества заболевших, а вовсе не тот факт, что в регионе работает значительное количество заводов и компаний.

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«Увеличение количества коронавирусных больных никак не связано с возобновлением работы предприятий. Рост заболевших вызван в первую очередь тем, что жители региона плохо соблюдают режим самоизоляции и увеличением числа тестирований. По одному случаю заболевания у нас определяется большой круг контактов и анализы, поступившие от них, часто оказываются положительными. Но так как люди не чувствуют симптомов заболевания, то и не считают нужным ограничивать себя в передвижения и контактах. То есть они свободно общаются и невольно заражают других, в том числе тех, у кого это заболевание может протекать в очень тяжелой форме. Поэтому настоятельно просим наших жителей соблюдать режим, чтобы не разносить инфекцию по всему региону», — заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Любовь Шишкина.

Помимо несоблюдения режима самоизоляции, еще одним фактором роста случаев заражения является увеличения количества проведенных тестов на COVID-19.

«Если в начале эпидемического периода ежедневно производилось порядка 200 анализов, то сейчас их количество приближается к 1000 в сутки. Кроме лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» (которая недавно была признана официальным референс-центром), тесты на коронавирус делаются в его Ростовском филиале, на базе областной инфекционной больницы, в Ярославской лаборатории центра СПИД, а также в ряде частных лабораторий, которые взяли на себя нагрузку по обследованию трудящихся работников системообразующих предприятий», — отметили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM только за последние двое суток в Ярославской области выявлено 84 случая коронавирусной инфекции. Всего данный диагноз в регионе был поставлен 228 раз.