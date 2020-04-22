Йошкар-Ола, 22 апреля, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Коммунисты и комсомольцы Марий Эл 22 апреля, «несмотря на действующие противоэпидемические мероприятия, связанные с коронавирусной инфекцией», возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину в честь его 150-летия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения партии.

Пресс-служба марийского отделения КПРФ Коммунисты Марий Эл

«Марийский народ помнит, что государственность ему дал именно В.И. Ленин, подписавший 4 ноября 1920 года Декрет о государственности марийского народа», — говорится в сообщении. В этом году республика будет отмечать 100-летие со дня образования.

К собравшимся обратился депутат госдумы Сергей Казанков. Он выразил уверенность, что локомотив человеческой цивилизации неизбежно вновь вернется на рельсы социализма.

При этом юбилей Ленина отмечают и в районах республики. Так, жители деревни Шуарсола и близлежащих деревень Советского района решили восстановить памятник Ленину, который уже открылся. Жители села Хлебниково и коммунисты Мари-Турекского района завершают восстановление памятника Ленину в сельском парке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае 15 членов АКОО им. Героя России Д. Ерофеева «Союз ветеранов войн и вооруженных конфликтов «Братство» за поход к памятнику Владимиру Ленину 22 апреля привлечены к административной ответственности. Составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). За данное нарушение штраф может составить до 30 тыс. рублей.