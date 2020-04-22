Тамбовщина – в числе пяти лучших в стране по созданию лесных культур
Тамбов, 22 апреля, 2020, 19:01 — ИА Регнум. Тамбовская область досрочно выполнила запланированный на 2020 год объем посадок леса — посажено 8 млн молодых деревьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.
В адрес главы администрации Тамбовской области Александра Никитина пришла правительственная телеграмма от министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В документе руководство ведомства выражает благодарность коллективу управления лесами Тамбовской области за отлично организованную работу по созданию лесных культур в 2020 году.
По информации Министерства природы России, Тамбовская область в числе пяти регионов страны досрочно выполнила запланированный на 2020 год объем посадок леса.
В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на Тамбовщине посажено 900 га молодого леса — 8 млн молодых деревьев. В том числе в рамках международной акции «Сад памяти — сад жизни», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в регионе посажено 75 га лесных насаждении. Это около 420 тыс. молодых дубов и сосен.
Кроме того, ежегодно лесоводы выполняют работу по дополнению ранее созданных лесных культур. В рамках этой деятельности работники лесного хозяйства заменяют слабые или погибшие саженцы на молодые и здоровые на участках леса, посаженных в прошлые годы. Этой весной такая работа проведена на 600 га леса.