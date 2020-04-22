Тамбов, 22 апреля, 2020, 19:01 — ИА Регнум. Тамбовская область досрочно выполнила запланированный на 2020 год объем посадок леса — посажено 8 млн молодых деревьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Лес

В адрес главы администрации Тамбовской области Александра Никитина пришла правительственная телеграмма от министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В документе руководство ведомства выражает благодарность коллективу управления лесами Тамбовской области за отлично организованную работу по созданию лесных культур в 2020 году.

«В сложное время для страны, связанное с распространением коронавирусной инфекцией, управление лесами Тамбовской области успешно справилось с поставленной задачей в лучшие агротехнические сроки», — говорится в телеграмме.

По информации Министерства природы России, Тамбовская область в числе пяти регионов страны досрочно выполнила запланированный на 2020 год объем посадок леса.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на Тамбовщине посажено 900 га молодого леса — 8 млн молодых деревьев. В том числе в рамках международной акции «Сад памяти — сад жизни», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в регионе посажено 75 га лесных насаждении. Это около 420 тыс. молодых дубов и сосен.

Кроме того, ежегодно лесоводы выполняют работу по дополнению ранее созданных лесных культур. В рамках этой деятельности работники лесного хозяйства заменяют слабые или погибшие саженцы на молодые и здоровые на участках леса, посаженных в прошлые годы. Этой весной такая работа проведена на 600 га леса.