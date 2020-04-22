Калуга, 22 апреля, 2020, 18:59 — ИА Регнум. 22 апреля, в день 150 летия со дня рождения вождя мирового пролетариата, государственного политического деятеля, основателя коммунистической партии и Советского государства Владимира Ильича Ленина коммунисты Калуги собрались у его памятника Ленину в одноименном сквере, сообщает ГТРК «Калуга».

Gtrk-kaluga.ru Калужские коммунисты возложили цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина

От торжественного митинга решили отказаться. В условиях эпидемиии коронавирусной инфекции калужские коммунисты пришли в медицинских масках, соблюдали дистанцию. Возлагать цветы к подножию памятника также подходили по очереди. Кроме того, участники памятной акции раздавали прохожим медицинские маски и напоминали о том, что относиться к своему здоровью нужно внимательно. Многие партийные мероприятия перешли в режим онлайн.

«Мы работаем в сети интернет, в соцсетях, в мессенджерах, там у нас везде выложена информация, историческая справка о Владимире Ильиче Ленине, идет общение с населением в режиме онлайн. Мы используем все современные формы работы», — сказала депутат Законодательного собрания Калужской области Марина Костина.

В условиях самоизоляции представители старшего поколения, отмечая памятную дату дома, вывесили красные флаги на своих балконах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 31 мая 2017 года с площади Старый Торг в центре Калуге демонтировали памятник Владимиру Ленину. Монумент был перенесен в соседний сквер. Работы велись в полицейском оцеплении. После нескольких неудачных попыток снять с постамента бронзовый монумент для отделения памятника использовали перфоратор, отбойный молоток и кувалду. Памятник Владимиру Ленину простоял на центральной площади 33 года.