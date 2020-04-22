Москва, 22 апреля, 2020, 18:44 — ИА Регнум. В рамках своей работы президент РФ Владимир Путин не думает о своей популярности у населения. Об этом в интервью CNBC заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«За свою политическую карьеру Путин никогда не боялся потерять свою популярность. Он по-прежнему пользуется подавляющим большинством поддержки среди населения, но это последнее, о чем он думает», — сказал Песков.

По его словам, первое, что сейчас нужно российскому лидеру, — «бороться с коронавирусом и спасать жизни, вылечивать тех, кто нуждается в лечении, а затем — восстанавливать экономику».