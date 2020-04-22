Тюмень, 22 апреля, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Глава Тюменской области Александр Моор запустил флешмоб в социальной сети Instagram #месяцбезпарикмахерской. Его поддержали другие представители региональной власти и жители области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Instagram.com/aleksandr__moor/ Screenshot

«К парикмахеру, у которого я стригусь с 18 лет, в последний раз ходил полтора месяца назад. Он уже звонил, спрашивал, когда приду. Но режим самоизоляции и соблюдение дистанции обязательно для всех, поэтому — только после его отмены. Здоровье важнее», — написал в своём аккаунте Александр Моор.

Его поддержал заместитель Андрей Пантелеев, а также секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов. Сейчас число участников челленджа растёт и #месяцбезпарикмахерской распространяется подобно коронавирусу.

Instagram.com/panteleevav72.to Screenshot

Instagram.com/artyukhov___av/ Screenshot

Тем временем тюменские коммунисты требуют снять в регионе карантинный запрет на работу с парикмахерских и салонов красоты, который был наложен в связи с пандемией коронавирусной инфекции.